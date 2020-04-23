18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась фото в бикини во время самоизоляции

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась с подписчиками фотографиями в бикини. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 18-летняя знаменитость запечатлена во весь рост в черном купальнике во время плавания в бассейне. Известно, что она проводит режим самоизоляции в собственном доме в Лос-Анджелесе. Пост модели набрал 380 тысяч лайков и 1500 комментариев.

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Поклонники восхитились стройной фигурой Гербер на размещенных кадров. «Ты словно русалка!», «Потрясающие снимки! Мне очень нравится тень», «Какие красивые длинные ноги», «Идеально!» — писали они.

Ранее в апреле американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, тоже опубликовала откровенные фото. На опубликованном кадре знаменитость позирует в воде в разноцветном бикини, верх которого завязан таким образом, что открывает часть ее груди.

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