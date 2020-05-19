Бритни Спирс назвала себя гадким утенком из-за плохих зубов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс призналась, что в молодости чувствовала себя гадким утенком из-за плохих зубов. Об этом она написала в своем Instagram во вторник, 19 мая.

Спирс опубликовала селфи, на котором она запечатлена крупным планом с собранными в хвост волосами и челкой на лбу. В описании к посту она заявила, что челка «молодит» девушку, однако добавила, что сама перестала носить ее в третьем классе.

«Показать лоб было ответственным решением. На юге так делали только симпатичные люди, а я не считала себя достаточно симпатичной. Все участницы конкурсов красоты ходили с открытыми лбами, но я никогда не видела себя одной из них. У меня были плохие зубы, и я чувствовала себя гадким утенком», — призналась знаменитость.

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Спирс также рассказала, как однажды все же решилась убрать с лица челку. Тогда, по ее словам, она показалась себе очень привлекательной, однако на самом деле выглядела ужасно.

«Сейчас, когда я зачесываю челку на лоб, я чувствую себя в безопасности... Как будто я снова в третьем классе», — заключила звезда.

В марте Бритни Спирс дала отпор фанатам, которые высмеяли ее за однообразные снимки в купальнике. Подписчики раскритиковали певицу за 13 опубликованных в соцсетях снимков, на которых она позировала на фоне красной стены. На девяти из них она была в одном и том же костюме.

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