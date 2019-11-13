Бритни Спирс показала откровенные наряды и смутила фанатов «похмельным видом»

britneyspears / Instagram

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась в сети двумя откровенными образами, однако подписчики осудили прическу и макияж певицы. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети видео артистка одета сначала в обтягивающее кожаное красное мини-платье и черные туфли на платформе, а затем в короткие белые шорты и розовый топ, открывающий живот.

Подписчики в комментариях оценили внешний вид Спирс и выразили недовольство ее макияжем и прической. «Я тебя обожаю, но, пожалуйста, вымой свое лицо и волосы», — высказался один. «Как бы хотелось, чтобы мы могли найти для тебя нового стилиста, и ты действительно выглядела бы как королева!» — отметил другой. «Ты выглядишь как будто с похмелья. Поправь свой макияж и прическу», — посоветовал еще один.

В то же время некоторые поклонники певицы обеспокоились ее здоровьем. «У тебя точно все в порядке?» — поинтересовался комментатор. «Почему она выглядит так, будто не спала три ночи подряд?» — задался вопросом следующий. «Может, она только что проснулась?» — предположил другой.

13 сентября папарацци сфотографировали Бритни в купальнике во время отдыха на Гавайях. На фотографиях певица заходит в воду в купальнике канареечного оттенка, белой шляпе и солнцезащитных очках. Поклонники похвалили внешний вид Спирс и ее формы.

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