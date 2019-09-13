Тело Бритни Спирс в купальнике восхитило поклонников

Папарацци сфотографировали американскую поп-исполнительницу Бритни Спирс в купальнике во время отдыха на Гавайях. Ее снимки появились в фан-аккаунте знаменитости @britneyspearsismyinspiration.

На фотографиях певица заходит в воду в купальнике канареечного оттенка, белой шляпе и солнцезащитных очках.

Фото опубликовано @britneyspearsismyinspiration

Поклонники похвалили внешний вид Спирс и ее формы. «Я не вижу здесь ничего, кроме красоты», — восхитился один из комментаторов. «Я поклоняюсь твоему телу!» — признался другой подписчик. «Бритни — настоящая чудо-женщина. Если она захочет, у нее будет любое тело! Я так горжусь, что являюсь ее поклонницей», — хвалила еще одна фанатка.

В декабре 2018 года американскую поп-исполнительницу Бритни Спирс и ее 24-летнего молодого человека Сэма Асгари сфотографировали в Лос-Анджелесе. Внимание журналистов привлек внешний вид 37-летней певицы. Она появилась на публике в прозрачной белой блузке, через которую просвечивал голубой купальник, и в тапках не своего размера.

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