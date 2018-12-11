Бритни Спирс вышла на публику в прозрачной блузке и обуви не по размеру

Американскую поп-исполнительницу и киноактрису Бритни Спирс и ее 24-летнего молодого человека Сэма Асгари сфотографировали в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Внимание журналистов привлек внешний вид 37-летней певицы. Она появилась на публике в прозрачной белой блузке, через которую просвечивал голубой купальник, и в тапках не своего размера. Кроме того, Спирс дополнила наряд детским ободком в виде кошачьих ушей и солнечными очками.

Материалы по теме Вышли в ноль Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х

В марте Бритни Спирс стала лицом бренда Kenzo. Рекламную кампанию La Collection Memento No2 снял фотограф Питер Линдберг в Лос-Анджелесе. На фотографиях Бритни демонстрирует укороченную джинсовую куртку, высокие сапоги, свитшот и бейсболку с логотипом Kenzo в стиле 80-х.

В марте американского рэпера и дизайнера Канье Уэста заметили на свадьбе рэпера 2 Chain в обуви слишком маленького размера. Внимание поклонников привлекли серые сандалии Yeezy, которые Уэст надел на голубые носки. Их возмутило, что он позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!