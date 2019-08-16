Бритни Спирс похвасталась ценой туфель и опозорилась

Поклонники пристыдили американскую поп-исполнительницу и киноактрису Бритни Спирс за хвастовство дорогими туфлями в соцсетях. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 15 августа.

Знаменитость выложила снимок, на котором в гардеробной запечатлена туфля с ярким принтом французского бренда Louboutin. «Четыре года назад я купила свою первую пару каблуков Christian Louboutin из змеиной кожи, которая стоила шесть тысяч долларов. Кстати, я так их ни разу и не надела!» — заявила певица в описании к посту.

Фото опубликовано @britneyspears

Подписчиков возмутило поведение Спирс. «Поздравляю, что впустую поддержала жестокость по отношению к животным», — язвила одна из них. «Бритни, мне кажется, тебе не следует распространяться о том, сколько стоят твои вещи. Хотя бы из сострадания к тем, кто каждый день сводит концы с концами», — рекомендовала другая. «Выстави их на аукцион ради благотворительности», — советовала третья. «Дорогая, это не то, чем стоит хвастаться в наше время», — подсказала еще одна комментаторша.

Бритни Спирс не стала отвечать на недовольства фанатов.

В декабре 2018 года внимание журналистов привлек странный внешний вид Спирс на прогулке в Лос-Анджелесе. Она появилась на публике в прозрачной белой блузке, через которую просвечивал голубой купальник, и в тапках не своего размера.

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