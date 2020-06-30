Бритни Спирс показала видео домашних танцев в откровенном костюме

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала видео, на котором исполняет танцы в откровенной одежде. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте во вторник, 30 июня.

В ролике певица одета в тренировочный костюм: черный спортивный топ и клетчатые короткие шорты. Она танцует в гостиной дома, двигаясь под музыку перед камерой. «Мне нравится импровизировать! В этом нет никакой рутины... Так мое тело показывает мне, как оно себя ощущает! Кстати, это было прямо вчера», — поделилась знаменитость в описании к посту, который собрал почти миллион лайков.

Поклонники похвалили Спирс за уверенность в себе в комментариях. «Ты — королева, танцуй, как того требует твоя душа!», «Обожаю твою уверенность, спасибо за вдохновение», «Это потрясающе, Бритни! Показывай больше таких видео», «Отличное тело, ты молодец», — высказались они.

В апреле Бритни Спирс сняла еще одну домашнюю тренировку в откровенной одежде и насмешила фанатов. На размещенных в сети кадрах она выполняет выпады и махи руками, приседает с небольшими гантелями в руках, а также делает растяжку с элементами йоги на коврике.

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