Призыв Бритни Спирс оценить ее бедра в белье на видео с танцами смутил фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала домашнее видео, на котором она танцует в нижнем белье, и призвала фанатов обратить внимание на ее стройное тело. Пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На кадрах певица в течение минуты энергично двигается под музыку в черном кружевном бюстгальтере и спортивных мини-шортах на низкой посадке. «Этот ролик я записала сегодня. Оцените мои бедра... Они уменьшились... Спасибо конфетной диете!» — подписала она публикацию, которая собрала почти два миллиона лайков.

Подписчиков смутили действия и послание Спирс. «Кого-нибудь еще беспокоит ее поведение?», «Дорогая, что с тобой происходит? Заканчивай принимать наркотики», «Я боюсь за нее. Мне кажется, однажды она переломает ноги», «Она снова сошла с ума, выглядит как маньяк», «Эти бешеные танцы меня смущают», — высказались они.

Это не первый раз, когда публикации Бритни Спирс вызывают неоднозначную реакцию у поклонников. Ранее в сентябре она разместила пост с аналогичным танцем и сумбурной подписью, которая взволновала комментаторов. «Бритни, ты в беде», — предупредили они.