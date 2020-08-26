Бритни Спирс показала «работу над телом» на домашнем видео и смутила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь опубликовала видео с домашними танцами в откровенном наряде. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах певица двигается под громкую музыку в собственном доме в черном спортивном бюстгальтере, оголяющем ее живот, и коротких желтых шортах с цветочным принтом.

В описании к посту Спирс призналась, что работа над своим тело дается ей тяжело, поскольку сейчас, во время пандемии, закрыты все рестораны. «Я люблю еду, она затрагивает мою душу», — объяснила 38-летняя знаменитость. Кроме того, она рассказала, что раньше всегда замерзала во время тренировок, однако сейчас сильно потеет и наслаждается этим процессом.

Ролик Бритни Спирс смутил ее фанатов. «С каждым разом ее поведение становится все более странным», «Ей нужно передохнуть», «Меня действительно смущают ее бешеные танцы», «Бритни, заканчивай, это уже не смешно», «У тебя все в порядке? Меня затошнило», — высказали они свое недоумение в комментариях к посту, который набрал миллион просмотров.

Это не первый раз, когда публикации Бритни Спирс вызывают неоднозначную реакцию у подписчиков. В июне она поделилась снимком в откровенном наряде и прослыла странной. Она сфотографировалась в укороченной футболке с гороховым принтом и глубоким декольте, оголяющим часть ее груди.