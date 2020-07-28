Бритни Спирс потребовала внимания под фото в купальнике и смутила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс разместила в соцсетях фотографии, на которых ее тело покрыто рисунками, и потребовала от подписчиков внимания. Пост появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 28 июля.

Всего в публикацию певицы попало два снимка. На первом она позирует в бикини с принтом под кожу рептилии и демонстрирует орнамент, нанесенный на ее кожу хной. На втором — запечатлена в кроп-топе с пышными рукавами и брюках на бедрах. «Я так увлеклась хной! А на втором снимке мне кажется, что я выгляжу богемно... Не знаю, что происходит с моими руками и бедрами. По-моему, я заслуживаю внимания!» — подписала Спирс серию, которая собрала около 700 тысяч лайков.

Фото опубликовано @britneyspears

Поклонников смутило поведение знаменитости, и они высказались на эту тему в комментариях. «Слушайте, это не Бритни... Это вообще на нее не похоже», «Ей нужно внимание, потому что она, похоже, в беде», «Я надеюсь, что с ней все в порядке», «Не верю, что это она придумала такую подпись. С ней явно что-то не так», — написали они.

Сама Бритни Спирс не ответила на комментарии фанатов.

Ранее в июле Бритни Спирс опубликовала видео, на котором исполняет танцы в откровенной одежде, и озадачила поклонников: они испугались за психическое здоровье звезды из-за ее странных движений и неряшливого внешнего вида.