Бритни Спирс назвала модную одежду главным желанием в своей жизни

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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала видео, на котором ответила на часто задаваемые вопросы своих поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 9 июля.

Так, в частности, певицу попросили назвать три главных желания в ее жизни. «Любовь, счастье и огромный запас дизайнерской одежды», — перечисляет Спирс в ролике, который собрал более двух миллионов лайков.

Кроме того, из записи стало известно, что любимая еда 38-летней знаменитости — хот-доги, а любимый трек — песня Toxic ее собственного исполнения.

Ранее в июле Бритни Спирс опубликовала видео, на котором исполняет танцы в откровенной одежде, и озадачила поклонников: они испугались за психическое здоровье звезды из-за ее странных движений и неряшливого внешнего вида.

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