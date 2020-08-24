Суд отклонил просьбу Бритни Спирс освободить ее из-под опеки отца

Суд отклонил просьбу американской поп-певицы Бритни Спирс освободить ее из-под опеки отца Джейми Спирса. Об этом сообщает издание The New York Times.

Уточняется, что мужчина более десяти лет контролировал вопросы, касающиеся личной жизни, финансов и карьеры исполнительницы. Осенью 2019 года он, сославшись на проблемы со здоровьем, временно передал полномочия помощнице артистки Джоди Монтгомери. Теперь же Спирс вновь захотел стать опекуном звезды, однако дочь выступила против этого.

Суд Калифорнии постановил, что его полномочия все же будут продлены. Он останется опекуном певицы до 1 февраля 2021 года.

Ранее в августе 68-летний Джейми Спирс отреагировал на требования фанатов освободить дочь из-под опеки. Он заявил, что поклонники артистки «не имеют ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит». Хештег в поддержку Бритни Спирс набрал популярность в начале июля. Фанаты 38-летней звезды потребовали предоставить ей права и независимость.