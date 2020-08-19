Бритни Спирс захотела освободиться из-под опеки отца

Певица Бритни Спирс обратилась в суд с требованием освободить ее из-под опеки ее отца Джейми Спирса. Об этом сообщает The Independent в среду, 19 августа.

В заявлении артистка указала, что просит оставить ее под опекой Джоди Монтгомери, ее временного опекуна. Адвокаты певицы предположили, что ее отец постарается не допустить этого.

Отец Спирс взял опеку над дочерью с 2008 года по решению суда после того, как она пережила нервный срыв. В 2019-м он временно снял с себя эту обязанность из-за проблем со здоровьем.

Ранее в августе 68-летний Джейми Спирс отреагировал на требования фанатов освободить дочь из-под опеки. Он заявил, что поклонники артистки «не имеют ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит». Хештег в поддержку Бритни Спирс набрал популярность в начале июля. Фанаты 38-летней звезды потребовали предоставить ей права и независимость.