Фанаты разглядели в фото Бритни Спирс в купальнике скрытый смысл

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новый пост в откровенном образе и вновь встревожила поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость разместила снимок, в описании которого объявила о выходе совместной песни с американской музыкальной группой Backstreet Boys. На фотографии 39-летняя певица позирует в пустыне, лежа на спине в золотистом купальнике с глубоким декольте. В руках Спирс держит крупную цепь.

Подписчики звезды разглядели в опубликованном кадре скрытый смысл. По их мнению, цепь на снимке является символом несвободной жизни исполнительницы. «Эта цепь очень символичная», «У меня ощущение, что фото наполнено символами», «Ирония обложки в том, что Бритни все еще в цепях», «Я надеюсь, что все обратили внимание на цепи?» — комментировали поклонники под постом.

Ранее в декабре поведение Бритни Спирс на ролике удивило фанатов. Певица в бикини поделилась на видео списком вещей, которые необходимо брать с собой к морю. Пользователи выразили свое беспокойство по поводу ее состояния.