Фанаты сочли обманом фото Бритни Спирс на плечах у возлюбленного

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась снимком с возлюбленным и получила обвинения в обмане от фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 38-летняя знаменитость сидит на плечах у персонального тренера Сэма Асгари в бикини с леопардовым принтом. Пару сфотографировали на пляже на фоне океана боком к камере. При этом на изображении лицо певицы прикрыто волосами.

Поклонники Спирс сочли, что на опубликованном снимке запечатлена другая женщина. «Вы закрыли ее лицо, чтобы мы не поняли, что это не она», «Это даже не Бритни!», «Это точно не Бритни», «Лицо спрятано, чтобы никто ничего не заподозрил», «Я даже не уверена, что это Спирс», — писали подписчики.

Ранее в октябре новое видео Бритни Спирс вновь встревожило фанатов. В ролике исполнительница пожаловалась на переменчивую осеннюю погоду и рассказала, что много смеялась этим летом, а также и благословила всех, кто досмотрел видео до конца. Поклонники звезды принялись обсуждать размещенную запись в комментариях под постом.