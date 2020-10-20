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Поведение Бритни Спирс в бикини на видео вновь встревожило поклонников

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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новое видео и вновь встревожила поклонников своим поведением. Запись появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позирует в бикини лазурного цвета с анималистичным принтом и рассказывает, что примерно три дня назад она отдыхала на пляже в этом же комплекте. Также она поделилась списком вещей, которые необходимо брать с собой к морю: полотенце, масло, солнцезащитный крем, собаку и шляпу. Ролик закончился словами Спирс о том, что она собирается пойти в джакузи. Пост набрал больше 540 тысяч лайков.

Фанаты певицы выразили свое беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Мне очень страшно за нее», «Здесь что-то не так. Ей словно прописали эти слова: она звучит неестественно и по-детски», «Королева, что, черт возьми, происходит», «Это очень странно», «Это разбивает мое сердце», — писали они.

Ранее в октябре другое видео Бритни Спирс встревожило ее подписчиков. В ролике исполнительница пожаловалась на переменчивую осеннюю погоду и рассказала, что много смеялась этим летом, а также и благословила всех, кто досмотрел видео до конца. Поклонники звезды принялись обсуждать размещенную запись в комментариях под постом.

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