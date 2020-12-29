Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и напугала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новое видео и напугала поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram во вторник, 29 декабря.

38-летняя знаменитость станцевала на камеру с распущенными волосами в собственном доме. На размещенных кадрах она запечатлена в кроп-топе бордового цвета с белым принтом, а также черных коротких шортах. Образ Спирс дополнили несколько чокеров и макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному, — прим. «Ленты.ру»).

Ролик певицы набрал почти два миллиона просмотров. Подписчики исполнительницы выразили беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Я надеюсь, что у тебя все в порядке, потому что твои танцы становятся все более странными», «Мне страшно за тебя», «Ты точно в порядке?», «У Бритни явно какие-то проблемы», «Что за странные движения?», «Бритни, зачем ты подстриглась?» — высказывались фанаты.

Ранее в декабре Бритни Спирс показала новую прическу и взволновала поклонников. Она сделала селфи в рубашке с цветочным принтом и продемонстрировала новую стрижку. Пользователей испугала публикация исполнительницы, о чем они написали в комментариях.