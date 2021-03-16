Бритни Спирс в прозрачной блузке назвала машину мечты и встревожила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и встревожила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя певица позирует в блузке из прозрачной ткани с белой кружевной отделкой. При этом через ткань просвечивается бежевый бюстгальтер знаменитости. Волосы собраны в небрежный хвост, а глаза ярко подведены темной черной подводкой.

В ролике певица ответила на некоторые вопросы своих поклонников. В частности, она назвала машину своей мечты — Bentley.

Публикация набрала больше 5,2 миллиона просмотров и вызвала беспокойство у ее фанатов. «Бритни, единственный вопрос, который нас интересует: ты в порядке? Мы любим тебя», «Она может позволить себе Bentley, вот только ей не дают воспользоваться собственными деньгами для покупки», «Есть ли тут скрытое послание?», «Можно услышать, как дрожит ее голос», — писали они в комментариях.

В феврале Бритни Спирс оправдалась перед фанатами за странные танцы в откровенной одежде. Певица опубликовала пост, в котором ответила на критику поклонников по поводу ее внешнего вида. В комментариях под предыдущими публикациями подписчики высмеяли ее нелепые движения и чересчур яркий макияж глаз. Исполнительница, в свою очередь, объяснила, что снимает подобные ролики ради веселья.