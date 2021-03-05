Бритни Спирс сняла видео с бойфрендом в душевой кабине и восхитила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс сняла видео в честь дня рождения своего бойфренда и восхитила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя певица станцевала в душевой кабине в белом банном халате под свою песню Toxic. В момент, когда в треке играет скрипка, знаменитость подходит к стеклу и проводит по нему носом и ртом, делая вид, что воспроизводимый звук происходит от ее движения. То же самое сделал ее 27-летний возлюбленный, актер Сэм Асгари (Sam Asghari). «Поздравляю с днем рождения мужчину, который всегда заставляет меня смеяться. У кого получилось лучше?» — подписала она пост, набравший почти 1,3 миллиона лайков.

Подписчикам звезды понравились ее видео, и они одобрительно высказались в комментариях. «Это сделало мой день», «Какие классные у вас отношения», «Они выглядят такими счастливыми», «Это подняло мне настроение», «Великолепно», — писали юзеры.

В феврале Бритни Спирс поделилась секретом своей стройности и обрадовала фанатов. Певица опубликовала ролик, на котором она танцует в белом кроп-топе, светло-розовых коротких шортах и черных носках. В комментариях под видео звезда рассказала об изменениях в своем рационе. «Нет, я не сижу на диете. Я просто начала контролировать размер порций, которые я потребляю. Это трудно, но мое тело чувствует себя намного лучше!» — объяснила она.