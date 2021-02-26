Бритни Спирс поделилась секретом своей стройности и обрадовала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась секретом своей стройной фигуры и обрадовала фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя певица опубликовала ролик, на котором она танцует в белом кроп-топе, светло-розовых коротких шортах и черных носках. В комментариях под видео звезда рассказала об изменениях в своем рационе. «Нет, я не сижу на диете. Я просто начала контролировать размер порций, которые я потребляю. Это трудно, но мое тело чувствует себя намного лучше!» — объяснила она.

Поклонники заметили изменения во внешнем виде звезды и выразили свое восхищение. «Мы любим тебя, Бритни, ты выглядишь потрясающе!», «Я вижу, как ты счастлива!», «Ты выглядишь здоровой и радостной!», «Ты мое вдохновение!», «Ты правда стала лучше выглядеть, богиня!» — писали они.

Ранее в феврале Бритни Спирс оправдалась перед фанатами за странные танцы в откровенной одежде. Певица опубликовала пост, в котором ответила на критику фанатов по поводу ее внешнего вида. В комментариях под предыдущими публикациями подписчики высмеяли ее нелепые движения и чересчур яркий макияж глаз. Исполнительница, в свою очередь, объяснила, что снимает подобные ролики ради веселья.