Бритни Спирс оправдалась перед фанатами за странные танцы в откровенной одежде

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс оправдалась за странные танцы в откровенной одежде, которые регулярно пугают ее поклонников. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя певица опубликовала пост, в котором ответила на критику фанатов по поводу ее внешнего вида. В комментариях под предыдущими публикациями подписчики высмеяли ее нелепые движения и чересчур яркий макияж глаз. «Зачем она снимает эти видео со странными танцами?», «Спирс выглядит устрашающе», «Заберите у нее черную подводку», — высказывались они.

Исполнительница, в свою очередь, объяснила, что снимает подобные ролики ради веселья. «Простите, но я не должна выглядеть как девушка с обложки журнала, когда танцую», — подчеркнула она. Пользователи сети поддержали знаменитость под снимком, который набрал 509 тысяч лайков. «Бритни, ты лучшая, никого не слушай!», «Спасибо, что поделилась с нами своими переживаниями!», «Бритни, мы обожаем твои танцы, не переставай показывать их нам», — писали юзеры.

Ранее в январе новый танец Бритни Спирс в откровенной одежде вызвал недоумение у поклонников. В видео она перемещается по комнате под музыку на фоне рождественской елки. На ней — белый топ с открытыми плечами и животом, а также в мини-шорты.