Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и встревожила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя певица выполняет танцевальные движения в белом топе от бикини и коротких черных шортах. «Ну, что я могу сказать... Мне очень скучно!» — подписала она пост, который набрал больше 1,5 миллиона просмотров и 138 тысяч лайков.

Внешний вид и поведение Спирс вызвали беспокойство у ее фанатов. «К вашему сведению, эта песня называется SOS», «У нее определенно большие проблемы», «Переведите текст песни, под которую она танцует. Бритни надеется, что кто-то поймет и придет на помощь», «Береги себя, я тебя люблю», — писали они.

Ранее в апреле Бритни Спирс снялась в прозрачном наряде и напугала фанатов. Звезду запечатлели в черном облегающем комбинезоне с леопардовым принтом, который сшит из прозрачной ткани. Ее образ дополнили туфли на каблуках в тон наряда. «Дай знак, если тебе нужна помощь», — комментировали подписчики.