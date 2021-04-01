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Бывший сотрудник Бритни Спирс раскрыл правду о ее пугающих постах в Instagram

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Фото: @britneyspears

Бывший сотрудник американской поп-исполнительницы Бритни Спирс раскрыл правду о ее пугающих публикациях в социальных сетях. Соответствующий материал публикует Page Six.

Билли Брасфилд (Billy Brasfield) заявил, что он лично разговаривал с 39-летней знаменитостью. Во время беседы она рассказала, что не все подписи под постами в ее Instagram созданы ею самостоятельно.

Например, исполнительница разместила на своей странице видео, на котором она выполняет танцевальные движения. «Я не смотрела документальный фильм, но меня смутило то, в каком свете меня выставили. Я плакала две недели и до сих пор иногда плачу!» — высказалась она в посте. Речь идет о кинокартине Framing Britney Spears, в которой рассказывается о пути артистки к мировой известности и установления ее отцом опеки над ней в 2008 году. Тем не менее визажист подчеркнул, что «содержание публикаций принадлежит ей, но слова не иллюстрируют то, что она чувствует на самом деле».

По словам Брасфилда, из-за пережитых в прошлом проблем, некоторые факты из жизни певицы вновь всплывают, в связи с чем она становится чересчур эмоциональной. Он добавил, что звезда «вовсе не хрупкая» и хорошо справляется с общественным давлением.

Герой материала также отметил, что посты пишет не знаменитость. «Меня расстроило, что в публикации были высказывания, осуждающее ее фанатов и движение #FreeBritney. (...) Это ее жизнь. Ей не нравится быть жертвой, она никогда не хотела быть ею и не считает себя таковой», — объяснил он.

Брасфилд убежден, что упомянутый пост был размещен с целью отвлечь поклонников певицы от судебного процесса, который связан с опекой отца-опекуна Джейми Спирса над певицей.

В феврале 27-летний бойфренд Бритни Спирс публично оскорбил ее отца-опекуна Джейми Спирса. Фитнес-тренер Сэм Асгари разместил соответствующий пост в Instagram. «Я хочу, чтобы все знали: у меня нет ни капли уважения к человеку, который пытается контролировать наши отношения и постоянно воздвигает препятствия на нашем пути», — высказался он.

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