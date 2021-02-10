27-летний бойфренд Бритни Спирс публично оскорбил ее отца-опекуна

Бойфренд певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари публично оскорбил отца поп-звезды. Своим мнением он поделился в Instagram.

27-летний любовник исполнительницы опубликовал гневный пост в сторис, посвященный отцу-опекуну певицы — Джейми Спирсу. «Я хочу, чтобы все знали: у меня нет ни капли уважения к человеку, который пытается контролировать наши отношения и постоянно воздвигает препятствия на нашем пути. По-моему, Джейми — просто мудак! Не хочу вдаваться в подробности, он все же всегда уважал нашу приватность. Однако я не могу удержаться, чтобы не высказать свое мнение», — заявил Асгари.

Предполагается, что Асгари решил высказаться после выхода документального фильма о Бритни Спирс. В ленте описываются напряженные отношения дочери с отцом-опекуном. Ранее Спирс прокомментировала скандальную картину о своей жизни.

В августе 2020 года поп-звезда обращалась в суд с требованием освободить ее из-под покровительства отца. Джейми Спирс взял опеку над дочерью и над ее имуществом в 2008 году по решению правоохранителей после того, как она пережила нервный срыв. Фанаты и представители певицы неоднократно заявляли, что она находится под жестким контролем со стороны родителя.