Арестован бывший муж Бритни Спирс

Друг детства и бывший муж американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александр арестован. Его обвиняют в вождении автомобиля под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, 39-летний мужчина был арестован в пятницу, 26 января, в Нэшвилле, штат Теннесси. Кроме того, Александр отказался сдать анализ на уровень содержания алкоголя в крови, что считается гражданским правонарушением в штате Теннесси. Мужчину отпустили в тот же день под залог в размере 2500 долларов (около 190 тысяч рублей). Он должен явиться в суд 30 апреля.

У Джейсона Александра уже были проблемы с законом. В 2015 году он был заключен в тюрьму за нападение и провел за решеткой 111 дней, также суд приговорил его к трем годам условно и 25 часам общественных работ. Также его обязали пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе в 2004 году и развелись через 55 часов.

В январе Джейсон Александр принял участие в митингах в поддержу действующего президента США Дональда Трампа у Капитолия. Он опубликовал селфи на фоне акции в шапке «Trump 45». По информации Insider, непонятно, был ли он среди участников беспорядка или просто наблюдал. В прошлом году мужчина также присутствовал на протесте против опеки над Спирс #FreeBritney, которая якобы не может контролировать свои финансы и принимать решения.