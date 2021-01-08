Бывший муж Бритни Спирс принял участие в митингах у Капитолия

Бывший муж певицы Бритни Спирс Джейсон Александр принял участие в митингах в поддержу действующего президента США Дональда Трампа у Капитолия. Об этом сообщает Insider. Селфи на фоне акции в шапке «Trump 45» мужчина опубликовал на своей странице в Facebook.

Джейсон Александр был женат на певице в течение 55 часов в 2004 году. По информации Insider, непонятно, был ли он среди участников беспорядка или просто наблюдал. В прошлом году мужчина также присутствовал на протесте против опеки над Спирс #FreeBritney, которая якобы не может контролировать свои финансы и принимать решения.

Ранее сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, на которых по их данным победил демократ Джо Байден. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков.