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За поимку заложивших бомбы возле Капитолия пообещали награду в 50 тысяч долларов

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Плакат о поиске подозреваемого
Плакат о поиске подозреваемого
Изображение с сайта ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать людей, подозреваемых в закладке бомб в штаб-квартирах обеих американских партий возле Капитолия во время беспорядков 6 января. Об этом сообщается на официальном сайте бюро.

В сообщении говорится, что примерно в 13:00 по местному времени в полицию поступили данные об обнаружении самодельных бомб. Одно предполагаемое взрывное устройство нашли в штаб-квартире демократической партии, второе — в штаб-квартире республиканцев. На распространенном ФБР плакате изображен человек в медицинской маске, который несет по улице темный пакет. Людям, которым известны подробности инцидента, пообещали анонимность.

Об эвакуации штаб-квартир двух партий сообщалось 7 января. По данным источников The New York Times, один из подозрительных предметов уничтожили саперы.

Протестующие против итогов выборов сторонники президента Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.

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