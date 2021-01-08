Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа

Американский предприниматель Илон Маск высмеял сторонников президента США Дональда Трампа, которые 6 января попытались штурмовать Капитолий. Он выложил в свой Twitter фотографию одного из лидеров протестующих по имени Джейк Анджели и сопроводил ее ироничной подписью.

На фото Анджели в костюме викинга, с разрисованным лицом и рогами бизона на голове, позирует в зале Капитолия, держа американский флаг.

«Вот что происходит, когда ты отменяешь Burning Man», — гласит подпись. На момент написания заметки у этого поста набралось более 230 тысяч отметок «нравится» и почти 20 тысяч ретвитов.

Burning Man («Горящий человек») — фестиваль, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Его участники носят яркие костюмы, а заканчивается шоу сожжением огромной человеческой фигуры. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль был отменен.

Анджели, изображенный на фото, известен как лидер ультраправого движения QAnon. Он и другие протестующие 6 декабря ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пятеро.