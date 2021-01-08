Юрист устроил стрим во время штурма Капитолия и лишился работы

Американский юрист Пол Дэвис (Paul Davis) устроил прямой эфир во время штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа и потерял работу. Об этом пишет The New York Post.

Сотрудник одной из страховых компаний Техаса пришел на митинг республиканцев в кепке с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», предвыборный лозунг действующего главы государства). В ходе стрима американец пожаловался, что ему попал в лицо слезоточивый газ.

Также он рассказал о требованиях участников протеста: «Все, что мы хотим —чтобы наши государственные служащие провели аудит выборов. Проверили аппараты для подсчета голосов, изучили сами бюллетени». По его мнению, если бы выборы были честными, то компетентные органы позволили бы перепроверить результаты голосования.

Затем юрист сообщил, что протестующие пытаются проникнуть в Капитолий, и показал себя на фоне других сторонников Трампа и полицейских в защитном обмундировании на фоне здания.

На прямой эфир Дэвиса обратил внимание журналист Роджер Солленбергер в Twitter. «Это Пол Дэвис. Пол — юрист. Он также является заместителем главного юрисконсульта и директором по персоналу в Goosehead Insurance. Сегодня он штурмовал здание Капитолия, пытаясь устроить переворот против правительства США, и задокументировал это (!) в Instagram», — написал он.

Через некоторое время в Twitter-аккаунте компании появилось сообщение, что Дэвис больше не работает в организации.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.