Студентку отчислили из колледжа за слово «негр» в видео четырехлетней давности

В США 19-летнюю девушку сначала выгнали из команды черлидеров, а затем отчислили из колледжа за видео четырехлетней давности, в котором она сказала слово «негр». Ролик опубликовал ее однокурсник, сообщает The New York Post.

«Я умею водить, niggas (негры — прим. "Ленты.ру")!» — говорит Мими Гроувс на видео. Она отправила трехсекундный ролик в Snapchat своему другу. Затем ролик попал к Джимми Галлигану, чья мать темнокожая, а отец — белый. Он пожаловался на запись преподавателям, однако они проигнорировали инцидент.

Все четыре года молодой человек ждал подходящего момента для публикации видео. «Я хотел, чтобы она поняла всю серьезность этого слова», — подчеркнул Галлиган. При этом во время протестов движения Black Live Matter Гроувс поддерживала его активистов и призывала к тому же своих фолловеров, отмечая, что не осознавала сказанного несколько лет назад.

Галлиган, в свою очередь, признался, что не жалеет о том, что опубликовал запись. По мнению, таким образом он преподал студентке урок.

В конце мая в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») после смерти охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.