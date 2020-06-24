Российский режиссер посетовал на «доходящую до маразма» либеральную волну в США

Кинорежиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко посетовал на «доходящую до маразма» либеральную волну в США и раскритиковал участников движения Black Lives Matter. Об этом в среду, 24 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Бортко, афроамериканцев используют в политических целях, а ситуация уже дошла до абсурда.

«Они используют буквально все, чтобы снести "этого парня". В том числе, этих бедных негров, которое с ума сошли и поднимают эту либеральную волну для того, чтобы все это сделать», — сказал он.

Бортко также высказал сожаление в связи с происходящим вокруг американской киноиндустрии. Он привел в пример заявление ряда деятелей искусства, которые обвинили Голливуд в идеализации полиции и криминализации чернокожего населения.

«Если погибнет американское кино, это будет большая потеря для всего человечества», — сказал Бортко.

Ранее режиссер обвинил американцев в идиотизме после решения стримингового сервиса HBO Max не демонстрировать фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. Позже в компании объявили о намерении вернуть ленту 1939 года с условием, что ее сопроводят речью о расизме.

Black Lives Matter — интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении представителей негроидной расы.

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