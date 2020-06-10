HBO Max убрал фильм «Унесенные ветром» из-за спорных расовых тем

Американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости.

Фильм подвергается серьезной критике за романтизирование рабства. Так, в нем изображены чернокожие рабы, довольные своим положением. В центре сюжета события из жизни девушки по имени Скарлетт О'Хара, которые происходят на фоне разгорающейся Гражданской войны.

Представители сервиса отметили, что фильм может быть позднее возвращен на платформу с пометкой о содержании в нем «противоречивых тем». Кинокартина, вышедшая на экраны в 1939 году, стала одной из первых полностью цветных и завоевала восемь «Оскаров».

Ранее канцелярия губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома сообщила, что производство фильмов, сериалов и музыки в Голливуде может начаться уже с 12 июня. При этом уточняется, что для возобновления работ необходимо будет получить разрешение от инспектора здравоохранения.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!