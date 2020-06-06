Названы сроки возобновления работы Голливуда

Производство фильмов, сериалов и музыки в Голливуде может начаться уже с 12 июня. Об этом сообщили в канцелярии губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, передает Los Angeles Times.

При этом уточняется, что для возобновления работ необходимо будет получить разрешение от инспектора здравоохранения. Также на съемочных площадках будут ужесточены меры санитарного контроля: больше там не будет шведского стола, а портативный реквизит после каждой смены будут стирать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором окончании эпидемии коронавируса в стране. По его словам, санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19, пора отменять.

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