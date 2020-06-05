Трамп объявил о скором окончании эпидемии и снятии ограничений в США

Президент США Дональд Трамп объявил о скором окончании эпидемии в стране. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер считает, что санитарные ограничения, введенные в Штатах из-за эпидемии коронавируса, настало время отменять, так как она близка к окончанию. «Мы возвращаемся в прежнее состояние, мы начинаем открывать страну», — подчеркнул Трамп. Он добавил, что не знает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять введенные ограничения.

Ранее главный хирург США доктор Джером Адамс (Jerome Adams) предупредил о том, что следует ожидать новые вспышки коронавируса на фоне разгоревшихся в стране протестов из-за гибели Джорджа Флойда. «Исходя из того, как распространяется болезнь, есть все основания ожидать, что мы увидим новые кластеры и, возможно, новые вспышки в будущем», — сказал он.

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