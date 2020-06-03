Главный хирург США предупредил о новой волне коронавируса из-за протестов

Главный хирург США доктор Джером Адамс (Jerome Adams) предупредил о том, что следует ожидать новые вспышки коронавируса на фоне разгоревшихся в стране протестов из-за гибели Джорджа Флойда. Его слова приводит Politico.

В интервью с изданием доктор Адамс выразил обеспокоенность последствиями как расизма в США, так и протестов, которые, как он отметил, вредят не только самим участникам, но и местным сообществам. «Исходя из того, как распространяется болезнь, есть все основания ожидать, что мы увидим новые кластеры и, возможно, новые вспышки в будущем», — сказал он.

Несмотря на то что многие протестующие носили маски, а некоторые даже распространяли дезинфицирующее средство для рук, за последние шесть дней сотни, а иногда и тысячи людей собирались в непосредственной близости, чтобы выразить протест против жестокости полиции. По словам доктора Адамса, особенно важно удвоить расходы на тестирование и средства индивидуальной защиты во всех штатах.

В своем интервью он также высоко оценил ответ губернатора штата Колорадо Джареда Полиса, демократа, администрация которого предоставила маски для протестующих и поощряла тестирования. Однако Адамс выразил обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий двойных кризисов — пандемии и влияния расизма на цветные сообщества.

Демонстрации в многих городах США начались из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы. При этом протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападением на сотрудников полиции. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!