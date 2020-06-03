Афроамериканка впервые стала мэром города в США после убийства там чернокожего

В американском городе Фергюсон (штат Миссури), где в 2014 году из-за убийства полицией чернокожего безоружного подростка прошли массовые акции протеста, впервые избрали на должность мэра афроамериканку —Эллу Джонс (Ella Jones). Об этом передает Assosiated Press.

С 2015 года она была членом городского совета Фергюсона. Ранее занимала должность директора по продажам в косметической компании.

Джонс удалось получить 54 процента голосов и одолеть Хизер Робинетт (Heather Robinett). Она сменит на посту действующего мэра Фергюсона Джеймса Ноулза (James Knowles), руководящего городом с 2011 года. По закону он не смог снова выдвинуть свою кандидатуру.

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В Фергюсоне в 2014 году начались беспорядки после убийства полицейским чернокожего подростка. Полицейский Даррен Уилсон тогда утверждал, что оборонялся, и 18-летний Майкл Браун получил несколько пулевых ранений в ходе завязавшейся борьбы в машине. Однако, по словам очевидцев, молодой человек был безоружен, и застрелили его в тот момент, когда он стоял с поднятыми руками. Обвинений сотруднику полиций в конечном итоге не предъявили.

Избрание чернокожей женщины на пост мэра Фергюсона произошло на фоне массовых протестов в большинстве американских штатов. Причиной им послужила смерть чернокожего мужчины Джорджа Флойда от кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания) после задержания полицией. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. В Миннеаполис, откуда все началось, для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, в городе действует комендантский час.

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