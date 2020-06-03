Семья чернокожего американца отреагировала на его смерть

Рокси Вашингтон (Roxie Washington), мать дочери Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицейским, отреагировала на его смерть. Об этом пишет The Mirror.

Женщина является матерью шестилетней дочери американца Джианны (Gianna). В ходе выступления на пресс-конференции в Миннеаполисе Вашингтон заявила: «Он никогда не увидит, как она вырастет, закончит школу... Ей нужен папа, у нее его больше нет». Женщина добавила, что Флойд очень любил дочь и переехал из Хьюстона в Миннеаполис для работы, но продолжал заботиться о своей семье на расстоянии.

Вашингтон призвала четырех полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, понести ответственность за смерть мужчины. «Я здесь ради Джорджа, я хочу справедливости, потому что он был хороший. Неважно, что кто-либо думает, он был хороший», — сказала она.

Десятки городов США охватили протесты против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины. Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока после задержания полицией. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. В Миннеаполис для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. В результате по меньшей мере 11 человек погибли во время массовых протестов и беспорядков в США.

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