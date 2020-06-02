Объявлена дата похорон погибшего в США после задержания чернокожего мужчины

Объявлена дата похорон погибшего в результате задержания полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда. Похоронное бюро Fort Bend Memorial Planning Center опубликовало соответствую запись в Facebook.

Согласно сообщению, церемония прощания пройдет в следующий понедельник, 8 июня, в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне. Она будет открытой для посещения. На следующий день, 9 июня, состоится частная служба для членов семьи и друзей Флойда, в тот же день пройдут похороны на одном из кладбищ в пригороде Хьюстона, городе Перленд.

Как сообщил представитель похоронного бюро, Флойд родился и вырос в Хьюстоне.

Ранее 2 июня американский боксер Флойд Мэйуэзер предложил оплатить похороны Флойда.

Чернокожего мужчину арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители вытащили его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил задержанного коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили, один из них арестован.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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