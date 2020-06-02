Полицейские встали на колени перед протестующими в США

Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

На кадрах показано, как несколько десятков полицейских преклонились перед толпой демонстрантов.

31 мая жители Хьюстона, США, собрались вместе, чтобы помолиться за семью чернокожего Джорджа Флойда, умершего после жестокого задержания. Во время молитвы присутствующие белые американцы преклонили колени и попросили прощения за годы расизма.

Демонстрации из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы, охватили десятки городов США. Протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. Президент страны Дональд Трамп пригрозил отправить в бунтующие города вооруженную армию.

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