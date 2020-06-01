Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсацию за рабство

Роберт Джонсон (Robert Johnson), основатель Black Entertainment Television, потребовал компенсацию за рабство, пережитое чернокожими гражданами США. Об этом сообщает CNBC.

Афроамериканец-миллиардер считает, что американское правительство должно выплатить чернокожему населению 14 триллионов долларов в качестве возмещения ущерба, нанесенного в период рабства. По его мнению, выплата не обернется убытками для Вашингтона, поскольку будет означать, что белые американцы признают причиненный ущерб. Деньги с компенсации пойдут на развитие «черного бизнеса» и простимулируют экономику, считает миллиардер.

«Прошло больше 200 лет рабства, и за него не выплатили никаких компенсаций. Отказ в доступе к образованию, которое является основным инструментом накопления богатства, — это трансфер богатства», — подчеркнул Джонсон. Миллиардер отметил, что не хочет создавать новые бюрократические программы, которые никому не помогут.

При этом другой бизнесмен-афроамериканец, генеральный директор фармацевтической компании Merck&Co Кеннет Фрейзер, считает, что такие меры правительства будет слишком сложно воплотить. Он добавил, что афроамериканцам могут помогать сами бизнесмены.

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Ранее жители Хьюстона, США, собрались вместе, чтобы помолиться за семью чернокожего мужчины Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания. Присутствующие белые американцы преклонили колени и попросили прощения за годы расизма.

Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), скончавшегося после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

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