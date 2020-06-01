Байден снова вышел из дома и отправился на протесты

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США Джо Байден снова покинул свой дом, чтобы отправиться на протесты, разгоревшиеся из-за гибели чернокожего мужчины, в Уилмингтоне (штат Делавэр), пишет Politico.

Это уже второй раз за неделю, когда политик покинул стены своей резиденции, где находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса в стране. В понедельник, 25 мая, впервые за два с половиной месяца Байден принял участие в публичном мероприятии, посетив со своей супругой Джилл мемориал павшим солдатам в парке возле своего дома в штате Делавэр.

В своем Instagram-аккаунте политик опубликовал фотографию, на которой он в маске стоит на коленях напротив темнокожего мужчины и ребенка. Байден также дополнил фотографию историями, где бывший вице-президент США фотографируется и общается с другими людьми в масках.

«Мы нация, страдающая от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Мы нация в ярости, но мы не можем позволить нашей ярости поглотить нас. Мы истощены, но мы не позволим нашему истощению победить нас», — написал Байден под фотографией. Политик также добавил, что вся пережитая боль должна быть направлена на общую цель. «И как президент, я буду помогать вести этот разговор — и что еще более важно, я буду слушать так же, как я делал это сегодня, посещая место вчерашних акций протеста в Уилмингтоне», — пообещал он.

Ранее политик объяснил протесты, разгоревшиеся в США. «Возражать против такой жестокости правильно и необходимо. Это чисто американский ответ», — написал Байден. При этом он осудил жестокость, которую проявили участники демонстраций.

В десятках городов США проходят акции протеста, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них придавил шею горожанина коленом. Флойд стал жаловаться, что ему нечем дышать. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.

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