Американская полиция застрелила протестующего против действий полиции

В американском Луисвилле полиция застрелила протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел около полуночи: в это время нельзя находиться на улице, поскольку в городе действует комендантский час. Местная полиция и Национальная гвардия пытались разогнать толпу, собравшуюся на стоянке у продуктового магазина. Кто-то из толпы выстрелил в полицейских и солдат — тогда те открыли ответный огонь.

Во время стычки погиб как минимум один человек, его личность не раскрывается. Начальник департамента полицейского управления Луисвилля рассказал, что правоохранительные органы уже опрашивают нескольких свидетелей.

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Нацгвардия США задействована уже в 21 штате, где идут протесты, в том числе в Миннеаполисе (штат Миннесота), с которого начались демонстрации, и в Луисвилле (штат Кентукки). Местные власти также вводят бронетехнику, в штатах действует комендантский час. Протесты сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию.

Бунты начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них придавил горожанина коленом. Флойд стал жаловаться, что ему нечем дышать. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.

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