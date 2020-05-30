Полицейские обстреляли американскую журналистку во время протестов

Американскую журналистку Кейтлин Раст полицейские обстреляли «перечными шариками» во время протестов в Луисвилле после убийства чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом сообщает WAVE 3 News.

Во время протестов семь гражданских получили ранения различной степени тяжести, двое полицейских были госпитализированы.

Машина съемочной группы телеканала WAVE 3 News также была повреждена.

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Протестующие требуют принять меры в отношении трех офицеров полиции, связанных со смертью в марте этого года Брионны Тейлор, которая была застрелена у себя дома. Сотрудники правоохранительных органов ворвались в ее дом без предупреждения по ордеру «без стука».

Расовые вопросы в США максимально обострились после резонансной смерти Флойда в результате действий сотрудников полиции. Так, все три дня в Миннеаполисе и ряде других городов продолжаются протесты: демонстранты громят улицы, грабят магазины и поджигают машины и здания. Пострадало более 170 предприятий, в том числе участники протестов подожгли здание крупного банка Wells Fargo.

46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

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