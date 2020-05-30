В бунтующем из-за смерти чернокожего городе США ввели комендантский час

В американском Миннеаполисе, штат Миннесота, где из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда начались протесты, ввели комендантский час. Об этом заявил мэр города Джейкоб Фрай, передает ТАСС.

Согласно распоряжению мэра, комендантский час будет действовать с 20:00 пятницы по местному времени до 6:00 субботы (с 04:00 до 14:00 по московскому). Также запрет будет действовать в те же часы в ночь с субботы на воскресенье. Ограничения распространяются в том числе на журналистов. Однако, мэр пообещал исправить это на своей странице в Twitter.

Исключение делается для сотрудников правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб. Также комендантский час могут не соблюдать бездомные и те, кто «вынужден бежать от опасности».

Нарушителям грозит штраф до тысячи долларов или заключение на срок до 90 дней.

46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения.

Все три дня в Миннеаполисе и ряде других городов продолжаются протесты: демонстранты громят улицы, грабят магазины и поджигают машины и здания. Пострадало более 170 предприятий.

29 мая задушившего Флойда при аресте офицера полиции Дерека Шовена взяли под стражу. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес извинения горожанам.

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