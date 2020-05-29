Описан ущерб от бунтов в городах США из-за смерти чернокожего

Правоохранительные органы США описали ущерб от бунтов в городах США из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.
Известно, что в двух городах штата Миннесота — Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле были разграблены крупные магазины. Правоохранителям пришлось применять против участников слезоточивый газ и светозвуковые гранаты.
Полицейские Сент-Пола сообщили в Twitter, что более 170 предприятий оказались повреждены или разграблены, в городе было зафиксировано десятки пожаров.
Отмечается, что в Миннеаполисе пожарным из-за угрозы их безопасности приходилось работать под прикрытием войск Национальной гвардии. Протесты прошли в восьми городах страны — самые крупные в Миннеаполисе и Сент-Поле. Кроме того, речь идет о расположенных в разных штатах Луисвилле, Финиксе, Денвере, Колумбусе, Мемфисе и Нью-Йорке.
Протесты вспыхнули 26 мая в Миннеаполисе из-за задержания Флойда сотрудниками полиции. Он скончался во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни людей, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать», — именно эти слова говорил полицейским погибший.
Мирные демонстрации переросли в беспорядки с поджогами зданий. По просьбе губернатора Миннесоты Тима Уолза в город были введены войска.