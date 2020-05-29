Опубликовано новое видео с сидящими на погибшем чернокожем тремя полицейскими

Опубликовано новое видео с сидящими на погибшем чернокожем Джордже Флойде тремя полицейскими американского Миннеаполиса. Кадры показал телеканал NBC News.

На видео запечатлен момент грубого задержания с еще одного ракурса. Видно, как несколько сотрудников полиции сидят на афроамериканце, который лежит на земле. Предположительно, кадры демонстрируют происходившее до того момента, как один из офицеров Дерек Шовен прижал коленом шею задержанного.

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27 мая сообщалось, что четверых сотрудников полиции Миннеаполиса уволили после инцидента с задержанием умолявшего о помощи темнокожего мужчины, который позже скончался. Изначально городское управление полиции рассказало, что задержанный оказывал «физическое сопротивление» полиции. Позже мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что по мере раскрытия дополнительной информации «стало ясно, что первоначальная информация была неточной».

26 мая в сеть попало первое видео с задержанием темнокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимал коленом шею задержанного, который стонал и просил о помощи. «Я не могу дышать! Я не могу дышать! Не убивайте меня!» — кричал Флойд. Мужчина также говорил, что у него болит живот и шея, и просил воды. Вскоре после инцидента задержанный умер. Этот эпизод вызвал массовые протесты в Миннеаполисе, которые продолжаются третий день подряд.

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