На бунтующего из-за смерти чернокожего наехал автомобилист и попал на видео

Видео:nypost.com

В городе Денвер (штат Колорадо) на бунтующего мужчину во время протестной акции из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда, пострадавшего в результате ареста с применением силы, наехал автомобилист. Видео опубликовано в пятницу, 29 мая, изданием The New York Post.

На записи показано, как на капот внедорожника забрался мужчина в черной маске, а около него стоит толпа и смотрит на происходящее. Автомобилист рывком проезжает вперед, и бунтующий спрыгивает с капота. Затем он разворачивается и хочет пойти в сторону протестующих, но на него наезжает машина, и тот падает на землю. «Берегись!» — кричат ему люди.

К машине бросается толпа, чтобы остановить и схватить водителя. Однако он разворачивает автомобиль и стремительно уезжает в другую сторону. За ним начинают гнаться бунтующие.

По данным издания, на пострадавшего мужчину автомобилист успел наехать передним правым колесом. О состоянии его здоровья ничего не известно. Уточняется, что на месте водителя была женщина.

По словам автора записи, парень залез на капот машины, так как она не сбавляла скорость и ехала в сторону толпы вышедших на протест людей.

Глава штата Колорадо Джаред Полис заявил, что «абсолютно шокирован» отснятым материалом. «Хотя мы все еще выясняем все факты, протест по поводу убийства Джорджа Флойда перерос в вандализм и насилие, и я был совершенно шокирован записью того, что автомобилист пытался наехать на протестующего», — рассказал он. «Я разделяю огромные страдания по поводу несправедливого убийства Джорджа Флойда. Но позвольте мне сказать, что бессмысленное насилие никогда не будет исцелено еще большим насилием», — отметил Полис.

Ранее стало известно, что на сотрудника правоохранительных органов Дерека Шовена, причастного к смерти чернокожего, жаловались 18 раз за годы его службы. Кроме того, в прошлом он также был причастен к нескольким происшествиям с применением оружия. Отмечается, что всех четверых полицейских уволили со службы.

46-летнего охранника Джорджа Флойдас арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

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