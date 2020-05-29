Задушивший чернокожего при аресте американский полицейский взят под стражу

Задушивший чернокожего Джорджа Флойда при аресте в американском Миннеаполисе офицер полиции Дерек Шовен взят под стражу, сообщает Fox 40 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ранее 29 мая было обнародовано видео грубого задержания: на нем видно, что помимо Шовена, нажимавшего коленом на шею задержанного, афроамериканца держали еще двое полицейских. Всех четверых офицеров, участвовавших в инциденте, уволили из полиции.

Ранее стало известно, что на Шовена, работавшего в полиции Миннеаполиса 19 лет, жаловались 18 раз за годы его службы. Кроме того, в прошлом он был причастен к нескольким происшествиям с применением оружия.

46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения.

Все три дня в Миннеаполисе и ряде других городов продолжаются протесты: демонстранты громят улицы, грабят магазины и поджигают машины и здания. Пострадало более 170 предприятий.

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