Перечислены охваченные бунтами города США

В США перечислили города, в которых начались бунты из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. По данным телеканала CNN на 30 мая, их общее число превысило 30.

Таким образом, кроме Миннеаполиса, штат Миннесота, протестные акции идут в калифорнийских городах Лос-Анджелес, Бейкерсфилд, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско. Также беспорядками охвачены Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс), Де-Мойн (штат Айова), Индианаполис и Форт-Уэйн (штат Индиана), Луисвилл и Боулинг Грин (штат Кентукки), Новый Орлеан (штат Луизиана), Линкольн, (штат Небраска), Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мичиган), Канзас-Сити (штат Миссури), Лас-Вегас (штат Невада) и другие города.

По данным полиции, демонстранты нанесли значительный ущерб городам. Поступают сообщения о вандализме, ограблениях, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. В результате беспорядков ранее 30 мая в Окленде два сотрудника Федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, о состоянии второго не сообщается.

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Associated Press ранее сообщило, что руководство Пентагона приказало нескольким подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение как минимум четырех часов. Соответствующие приказы получили военнослужащие, дислоцирующиеся в штатах Северная Каролина, Нью-Йорк, Колорадо и Канзас. Для отправки будет сформирован контингент из 800 солдат.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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