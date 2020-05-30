Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис

Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.

По его словам, идея перебросить в Миннеаполис федеральные войска была предложена министерством обороны президенту Дональду Трампу после того, как он запросил у военного ведомства возможные варианты быстрого реагирования на тот случай, если ситуация в городе выйдет из-под контроля. «Когда Белый дом запрашивает варианты, кто-то, так сказать, открывает ящик и достает их», — добавил собеседник агентства.

Материалы по теме Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы

Закон о восстании 1807 года (Insurrection Act of 1807) до этого случая применялся 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим для подавления бунтов в Лос-Анджелесе в 1992 году и 36-м президентом Линдоном Джонсоном во время беспорядков в Детройте в 1967-м.

Associated Press ранее сообщило, что руководство Пентагона приказало нескольким подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение как минимум четырех часов. Соответствующие приказы получили военнослужащие, дислоцирующиеся в штатах Северная Каролина, Нью-Йорк, Колорадо и Канзас. Для отправки будет сформирован контингент из 800 солдат.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!